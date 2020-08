Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pkw auf Parkplatz angefahren

Warendorf (ots)

Donnerstag (13.08.2020) beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen grauen VW Touran in Ahlen. Der beschädigte Pkw stand von circa 15.55 Uhr bis 18.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Weidenstraße. Das unbekannte Fahrzeug scheint den VW am hinteren rechten Kotflügel getroffen zu haben. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu dem zweiten Unfallbeteiligten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

