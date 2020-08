Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Von der Fahrbahn abgekommen

Warendorf (ots)

Donnerstagabend (13.08.2020, circa 21.45 Uhr) fuhr eine 20-jährige Sendenhorsterin in ihrem Auto auf der L851 von Drensteinfurt Richtung Sendenhorst. Als sie einem Tier auswich, kam sie nach rechts von der Straße ab und in einer Böschung zum Stehen. Rettungskräfte brachten die leicht Verletzte in ein Krankenhaus.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell