Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Wohnwagen gestohlen

Warendorf (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (06.08.2020) und Donnerstag (13.08.2020) entwendeten Unbekannte einen Wohnwagen von der Bahnhofstraße in Drensteinfurt. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu dem Wohnwagen. Außerdem stellten sie ihn in Walstedde ab. Polizeibeamte fanden den Anhänger an der Straße Östricher Landwehr. Wer hat den oder die Täter bei dem Diebstahl beobachtet oder kann etwas zu dem Platz sagen, an dem der Wohnwagen abgestellt wurde? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

