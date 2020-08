Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Besitzer eines Fahrrads gesucht

Warendorf (ots)

Dienstag (04.08.2020, gegen 19.50 Uhr) stellten Polizeibeamte zwei Fahrräder sicher, auf denen Jugendliche an der Raiffeisenstraße in Drensteinfurt fuhren. Eines der Räder war gestohlen und konnte dank eines Zeugenhinweises seinem Besitzer zurückgegeben werden. Der Fahrer des zweiten Rades konnte während der Befragung keinen Eigentumsnachweis erbringen. Da dieses zweite Fahrrad vermutlich ebenfalls gestohlen wurde, sucht die Polizei den Besitzer. Wem gehört das grau-silberne Fahrrad der Marke Bodytec in der Cross-Biker-Edition? Melden Sie sich bei Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oderper E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

