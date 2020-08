Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Auto auf Parkplatz beschädigt

Warendorf (ots)

Dienstagvormittag (11.08.2020, zwischen 10.00 und 10.30 Uhr) parkte ein 72-jähriger Everswinkler seinen Mercedes auf dem Parkplatz eines Baumarktes am August-Wessing-Damm in Warendorf. Als er zum Auto zurückkam, stellte er eine Delle in der Heckklappe fest. Diese könnte durch herausstehende Ladung eines anderen Fahrzeugs entstanden sein. Wer kann Angaben zu dem entstandenen Schaden machen oder hat das zweite Fahrzeug beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

