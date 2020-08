Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Motorradfahrer fuhr nach Zusammenstoß weiter

Warendorf (ots)

Ein 37-jähriger Ahlener fuhr Mittwochnachmittag (12.08.2020, circa 15.30 Uhr) mit seinem Auto auf der B58 Höhe der Straße Eickenbeck Richtung Drensteinfurt. Dahinter war ein unbekannter Motorradfahrer unterwegs. Als der 37-Jährige in seinem Dacia zum Überholen eines vorausfahrenden Autos ausscherte, stieß er mit dem Motorradfahrer zusammen. Dieser war ebenfalls dabei zu überholen. Der Mann auf dem Motorrad strauchelte, stürzte aber nicht und fuhr unerlaubt weiter. Vermutlich saß er auf einem weißen Motorrad der Marke MBW. Wer hat den Unfall gesehen oder kann Angaben zu dem Motorrad machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

