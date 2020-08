Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostenfelde. Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, den 12.08.2020, gegen 15.47 Uhr, fuhr ein 73-Jähriger aus Ennigerloh mit seinem PKW die Dorfstraße in Ostenfelde in östliche Richtung. Er beabsichtigte, nach links auf die Beelener Straße abzubiegen, hierzu musste er seinen PKW verkehrsbedingt anhalten. Eine 26-Jährige aus Rheda-Wiedenbrück fuhr mit ihrem PKW in gleicher Richtung. Sie bemerkte den wartenden PKW vermutlich zu spät und fuhr auf diesen auf. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt, Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde Dorfstraße kurzfristig gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro.

