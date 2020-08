Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zusammenstoß zwischen Auto und Fuß gängerin

Warendorf (ots)

Mittwochvormittag (12.08.2020, gegen 10.15 Uhr) fuhr eine 64-jährige Oelderin in ihrem Pkw auf der Tom-Rinck-Straße Richtung Innenstadt. An einer Kreuzung mit der Straße Zum Sundern hielt sie zunächst verkehrsbedingt an. Als die Frau nach links in die Straße abbog, stieß sie mit einer 69-jährigen Fußgängerin aus Oelde zusammen. Diese querte zeitgleich die Straße Zum Sundern aus Richtung Tom-Rinck-Straße kommend. Die Fußgängerin verletzte sich bei dem Unfall schwer und kam in ein Krankenhaus.

