Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Zusammenstoß von Fahrrad und Pkw

Warendorf (ots)

Eine 82-Jährige aus Ostbevern fuhr Dienstagmorgen (11.08.2020, circa 9.20 Uhr) mit ihrem Auto auf der Straße Großer Kamp in Ostbevern. Als sie nach links in die Erbdrostenstraße abbog, stieß sie mit einer 84-jährigen aus Ostbevern auf ihrem Fahrrad zusammen. Die 84-Jährige war in entgegengesetzter Richtung ebenfalls auf der Straße Großer Kamp unterwegs und dabei die Erbdrostenstraße zu überqueren. Die Fahrradfahrerin verletzte sich leicht.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell