Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Einbruch in Grundschule

Warendorf (ots)

Am Wochenende (07.08.2020 bis 10.08.2020) brachen Unbekannte in eine Grundschule in Albersloh ein. Die Täter gelangten über die Sporthalle in das Schulgebäude. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Einbrecher ohne Beute. Allerdings verursachten sie Sachschaden. Zeugen, die die Unbekannten in der Schule gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen zu melden. Über Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

