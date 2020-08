POL-WAF: Warendorf. Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen

Polizei Warendorf

Eine 62-jährige Sassenbergerin fuhr Montagmorgen (10.08.2020 gegen 07.00 Uhr) mit ihrem Auto auf der K20 von Westkirchen Richtung Hoetmar. In Höhe der Bauerschaft Buddenbaum bog sie an einer Kreuzung nach links auf die K1 ab. Hier stieß sie mit dem Pkw eines 44-jährigen Warendorfers zusammen, der auf der K20 von Hoetmar Richtung Westkirchen fuhr. Das Auto des 42-Jährigen wurde durch den Aufprall noch an die wartenden Autos eines 42-jährigen Ennigerlohers und einer 57-jährigen Frau aus Werl gedrückt. Drei der vier Unfallbeteiligten verletzten sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser.

