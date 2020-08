Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß im Kreisverkehr

Warendorf (ots)

Ein 62-Jähriger fuhr Montag (10.08.2020, circa 12.30 Uhr) mit seinem VW Golf im Kreisverkehr Walstedder Straße/Hammer Straße in Ahlen. Ein weißer Kastenwagen war ebenfalls im Kreisverkehr unterwegs und bog in die Hammer Straße ab. Als das Fahrzeug bremste, stieß der 62-Jährige in seinem Auto mit dem Kastenwagen zusammen. Der Golffahrer verließ den Kreisverkehr und wartete mit seinem Auto in der Weststraße auf den anderen Unfallbeteiligten. Dieser kam jedoch nicht nach und fuhr weiter, ohne sich mit dem 62-Jährigen in Verbindung zu setzen. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen oder hat das zweite Fahrzeug gesehen? Melden Sie sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

