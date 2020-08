Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Fahrer eines Kleinkraftrad stürzte

Warendorf (ots)

Ein 44-Jähriger fuhr Samstag (08.08.2020, gegen 12.10 Uhr) mit seinem Kleinkraftrad auf der Straße Am Springbernbaum in Warendorf Richtung Krankenhaus. Ein Pkw fuhr in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe des Supermarktes parkte ein weiterer Fahrzeugführer seinen Pkw aus einer Parkbucht aus und hielt verkehrsbedingt auf der Straße an. Hinter dem Auto, das aus Richtung Krankenhaus kam, fuhr ein 62-jähriger Warendorfer in seinem Pkw. Als dieser, genau wie der vorherige Wagen, das auf der Straße stehende Auto überholte, drohte er mit dem 44-jährigen Kradfahrer zusammenzustoßen. Dieser bremste vorher ab und stürzte. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

