Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Auffahrunfall mit Fahrerflucht

Warendorf (ots)

Ein 59-Jähriger fuhr Sonntag (09.08.2020, circa 17 Uhr) mit seinem Auto auf der Straße Obere Brede in Beckum. Ein unbekannter Pkw-Fahrer fuhr direkt hinter dem Beckumer in Richtung Neubeckumer Straße. Kurz nach dem Kreisverkehr, fuhr der nachfolgende Pkw auf das Auto des 59-Jährigen auf. Anschließend entfernte sich der Beteiligte von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Bei dem nachfolgenden Pkw könnte es sich um einen weißen Smart gehandelt haben. Wer kann Angaben zu dem Unfall oder dem Unfallfahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell