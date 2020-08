Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Unter Alkoholeinfluss auf dem Fahrrad unterwegs

Warendorf (ots)

Ein 36-jähriger Telgter fuhr Sonntagmorgen (09.08.2020, circa 00.46 Uhr) mit seinem Fahrrad Schlangenlinien auf der Alverskirchener Straße in Telgte stadtauswärts. Als Polizeibeamte den Mann kontrollieren wollten und ihn aufforderten anzuhalten, fuhr dieser zunächst weiter. Ein paar Straßen weiter, trafen die Polizisten den Telgter an. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Zur Entnahme einer Blutprobe, brachten ihn die Beamten in ein Krankenhaus. Die Weiterfahrt wurde dem 36-Jährigen bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.

