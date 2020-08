Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Auto angefahren und weitergefahren

Warendorf (ots)

Zwischen Freitagnachmittag (07.08.2020, circa 17.00 Uhr) und Samstagvormittag (08.08.2020, circa 10.00 Uhr) beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer das Auto einer 84-jährigen Beckumerin und entfernte sich. Der Pkw stand bis 09.30 Uhr an der Straße Südring in Beckum. Und danach für eine halbe Stunde am Parkplatz eines Supermarktes an der Cheruskerstraße. Der blaue Opel Meriva wurde an der hinteren linken Seite stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zu dem Unfall oder dem beteiligten zweiten Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

