Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auto beschädigt

Warendorf (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (08.08.2020 20.00 Uhr bis 20.00 Uhr) parkte eine 31-jährige Ahlenerin ihren Pkw der Marke Daimler an der Straße am Stockpiper in Ahlen. Ein Unbekannter beschädigte das Auto mit seinem Fahrzeug an der Beifahrerseite durch zerkratzen der Lackierung. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zu den Beschädigungen oder dem zweiten Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

