Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. PKW und Anhänger ausgebrannt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 08.08.2020, gegen 05.05 Uhr, wurden die Feuerwehr Ahlen und die Polizei über einem Brand an der Oststraße in Ahlen informiert. Vor Ort brannte ein PKW mit Hänger unter einem frei zugänglichen Unterstand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. An einem angrenzenden Gebäude entstand Sachschaden, Personen kamen nicht zu Schaden. Angaben zur Brandursache und der Schadenshöhe sind zurzeit nicht möglich, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

