POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Heuballen geraten in Brand

Warendorf (ots)

Am Samstag, den 08.08.2020, um 00:30 Uhr, wurden die Feuerwehrlöschzüge Füchtorf und Sassenberg zu einem Feuer in der Bauernschaft Twillingen gerufen. Circa 300 Heuballen waren aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Feld in Brand geraten. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannten die auf einer Breite von 150 Metern aufgeschichtet Ballen bereits in voller Ausdehnung. Auch ein dort abgestellter, landwirtschaftlicher Anhänger wurde ein Raub der Flammen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 10000 Euro. Die Ermittlungen zur Erforschung der Brandursache dauern an.

