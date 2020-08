POL-WAF: Sendenhorst. Drei Verletzte bei Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Polizei Warendorf

Ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten ereignete sich am Freitag, den 07.08.2020, um 18.40 Uhr, auf der Landstraße 586. Eine 22-jährige Sendenhorsterin befuhr mit ihrem Pkw die Münsterstraße (L586) von Sendenhorst in Richtung Tönnishäuschen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw durchquerte eine Böschung und überschlug sich mehrfach auf dem angrenzenden Feld. Die alarmierten Rettungskräfte befreiten die 22-Jährige mit einer Hydraulikschere aus ihrem Fahrzeug. Die Besatzung eines angeforderten Rettungshubschraubers transportierte sie in eine Unfallklinik. Zwei weitere Fahrzeuginsassen mussten ebenfalls in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht werden. Eine 16-jährige Sendenhorsterin erlitt schwere, eine 40-Jährige leichte Verletzungen. An dem Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Die Polizei sperrte die L586 für die Dauer der Unfallaufnahme komplett ab.

