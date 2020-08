Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Außenlandung endet glimpflich

Warendorf (ots)

Am heutigen Freitag Abend (07.08.2020, 18.00 Uhr) erhielt die Polizei Kenntnis über die Außenlandung eines Ultraleicht-Fluggerätes in der Nähe des Flugplatzes "Berdel" in Telgte. Nach jetzigem Erkenntnisstand kam es bei dem einmotorigen Luftsportgerät zu technischen Problemen am Motor. Der Pilot, ein 62-jährige Mann aus Drensteinfurt, entschied sich deshalb für eine Außenlandung auf einem Stoppelfeld. Hierbei entstand leichter Sachschaden am Fluggerät, der Pilot blieb unverletzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell