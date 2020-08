Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Alleinunfall mit leicht Verletzten

Warendorf (ots)

Ein 22-Jähriger und seine 21-jährige Beifahrerin fuhren Donnerstagnachmittag (06.08.2020, circa 15.50 Uhr) in ihrem Auto auf der Straße Sandfort in Sendenhorst Richtung Albersloh. Auf Höhe einer Hofzufahrt kam der Grevener mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Das Auto blieb in einem Graben stehen. Beide Insassen konnten selbstständig aussteigen. Rettungskräfte brachten sie leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell