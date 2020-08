Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Auto beschädigt und weitergefahren

Warendorf (ots)

Donnerstagvormittag (06.08.2020, in der Zeit zwischen 10.40 Uhr und 11.00 Uhr) parkte eine 34-jährige Sendenhorsterin ihren Jeep an der Lorenbeckstraße in Sendenhorst Richtung Ahlen. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte das Auto auf der linken Seite. Er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser wird auf 1500 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zu dem Unfall oder dem beteiligten Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

