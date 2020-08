Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Fahrrad und Auto stoßen zusammen

Warendorf (ots)

Ein 17-jähriger Beelener fuhr Mittwochnachmittag (05.08.2020, gegen 16.45 Uhr) mit seinem Fahrrad auf der Neumühlenstraße Richtung Sassenberg in Beelen. Als er in einen Wirtschaftsweg einbog, stieß er mit dem Auto eines 46-jährigen Oelders zusammen. Rettungskräfte brachten den 17-jährigen Fahrradfahrer in ein Krankenhaus.

