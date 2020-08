Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst: Radfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Warendorf (ots)

Zur Unfallzeit (05.08.2020, 16.50 Uhr) befuhr ein 60-jähriger PKW Fahrer aus Drensteinfurt, die Landstraße 586 aus Sendenhorst kommend in Richtung Albersloh. Im Bereich der Einmündung zur Landstraße 851 beabsichtige er mit seinem Fahrzeug nach links in Richtung Drensteinfurt abzubiegen. Dabei übersah er einen 59-jährigen Mann aus Sendenhorst, welcher mit seinem Fahrrad den parallel verlaufenden Radweg in Fahrtrichtung Sendenhorst befuhr. Es zum Zusammenstoß, der Radfahrer verletzte sich hierbei schwer. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus bracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden

