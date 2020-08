Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Großbrand eines Mehrfamilienhauses

Warendorf (ots)

Dienstagnacht (04.08.2020, circa 23.45 Uhr) brannte ein Mehrfamilienhaus mit Anbau in der Bauerschaft zwischen Sünninghausen und Oelde-Stromberg. Ein Nachbar und weitere Anwohner in der Umgebung bemerkten den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Das Fachwerkhaus brannte komplett nieder, der Anbau wurde durch das Feuer ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Die sieben Bewohner verließen das Gebäude unverletzt. Zwei kleine Kinder wurden zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht, konnten dieses aber nach einer ärztlichen Untersuchung wieder verlassen. Die Brandursache ist aktuell noch unklar. Es entstand sehr hoher Sachschaden.

