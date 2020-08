Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auto mit überhöhter Geschwindigkeit in Fußgängerzone

Warendorf (ots)

Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr am Sonntag (02.08.2020, gegen 16 Uhr) ein Pkw-Fahrer in der Ahlener Innenstadt. Ein Zeuge beobachtete, wie der Mann in seinem Auto deutlich zu schnell über die Weststraße in Richtung Kampstraße fuhr. Während der Fahrt durch die Fußgängerzone hätten mehrere Menschen dem Fahrzeug ausweichen und zur Seite eilen müssen, um nicht gefährdet zu werden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen VW Golf. Die Polizei sucht Zeugen, die die Fahrt beobachtet haben oder selber gefährdet waren. Melden Sie sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

