Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Schlägerei vor Supermarkt

Warendorf (ots)

Ein 44-jähriger Ahlener schlug Montagvormittag (03.08.2020, circa 11 Uhr) mit einer Glasflasche gegen den Kopf eines 53-Jährigen aus Ahlen. Die Männer befanden sich vor einem Supermarkt an der Rottmannstraße in Ahlen. Beide Männer verletzten sich bei dem Angriff. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser.

