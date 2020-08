Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Falsche Handwerker erbeuten Diebesgut

Warendorf (ots)

Zwei unbekannte männliche Täter gelangten am Montag (03.08.2020, zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr) in die Wohnung einer 74-Jährigen an der Jahnstraße in Beckum. Die beiden Männer gaben sich als Handwerker aus. Sie behaupteten Wasseranschlüsse in dem Mehrfamilienhaus zu überprüfen. Einer der beiden befand sich mit der Frau im Badezimmer, während der andere unbemerkt mehrere Gegenstände aus der Wohnung stahl. Dieser verließ die Wohnung zuerst, ebenfalls unbemerkt. Der zweite Täter ging ein paar Minuten später. Die Männer werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: männlich, circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, normale Statur, kurze blonde Haare, sprach Hochdeutsch, trug einen dunkeln typischen Monteuranzug und einen blauen Mundschutz. 2. Täter: männlich, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, normale Statur, schwarze Haare, trug ebenfalls einen dunkeln typischen Monteuranzug und einen blauen Mundschutz. Wer hat die beschriebenen Personen gesehen oder den Diebstahl in der Jahnstraße beobachtet? Melden Sie sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Wir weisen darauf hin: Lassen niemals Unbekannte in Ihre Wohnung oder das Haus! Schließen Sie die Tür und rückversichern Sie sich bei der genannten Firma. Lassen Sie sich Name und Auftrag bestätigen. Sprechen Sie Ihre Nachbarn an. Im Zweifel rufen Sie den Notruf der Polizei 110.

