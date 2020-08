Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Alleinunfall mit Krad

Warendorf (ots)

Ein 17-jähriger Ahlener und sein 21-jähriger Sozius fuhren Montagnachmittag (03.08.220, circa 16.00 Uhr) mit ihrem Krad in Ahlen auf der Borbeiner Straße Richtung K21 . Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über das Kraftrad und rutschte nach links in einen Straßengraben. Die Ahlener verletzten sich leicht. Rettungskräfte brachten die beiden in ein Krankenhaus.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell