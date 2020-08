Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. 74-Jährige wird Opfer eines Trickdiebstahls

Warendorf (ots)

Opfer eines Trickdiebstahls wurde am Montag, den 03.08.2020, um 14.45 Uhr eine 74-Jährige auf der Jahnstraße. Zwei bislang unbekannte Täter gaben vor Wasserinstallateure zu sein und gelangten unter diesem Vorwand in die Wohnung der Neubeckumerin. Während einer der Beiden die Geschädigte in ihr Badezimmer lotste, stahl der zweite Täter Schmuck aus dem Schlafzimmer. Anschließend verließen die beiden Täter die Wohnung und flohen in unbekannte Richtung. Das Opfer konnte die Männer wie folgt beschreiben:

Der erste Täter war bei normaler Statur circa 180-185cm groß. Er hatte kurze, blonde Haare und sprach akzentfreies Deutsch. Der zweite Täter war bei normaler Statur mit 175-180cm etwas kleiner als der erste Täter. Er hatte kurze schwarze Haare. Beide Männer trugen bei der Tatbegehung dunkle Arbeitsanzüge und einen blauen Mundschutz. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen erfolglos.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Beckum, Telefon 02521-9110 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

