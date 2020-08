Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Unfall zweier Pkw

Warendorf (ots)

Montagmorgen (03.08.2020, circa 07.55 Uhr) fuhren ein 33-Jähriger und sein Beifahrer in einem Pkw auf der B475 von Westkirchen kommend Richtung Warendorf. Zeitgleich fuhr eine 32-Jährige in ihrem Auto in selber Richtung hinter dem Ennigerloher. Kurz vor dem Ortseingang hielt der 33-Jährige verkehrsbedingt an. Die Ennigerloherin fuhr mit ihrem Pkw auf den Wagen des Mannes auf. Rettungskräfte brachten beide Fahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 9000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell