POL-WAF: Ergänzung zur Pressemitteilung vom 01.08.2020, 00.10 Uhr Warendorf. Zeugen gesucht nach schwerem Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Freitagabend (31.07.2020, gegen 19.30 Uhr) fuhr ein 20-Jähriger auf der B64 von Telgte nach Warendorf. Während eines Überholvorgangs in Höhe Neuwarendorf, kam der Warendorfer von der Straße ab, stieß frontal gegen einen Baum und verletzte sich schwer. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zum Unfall und Unfallhergang machen oder wer war selber in der Fahrzeugkolonne, die der 20-Jährige überholte? Melden Sie sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

