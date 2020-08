Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Alleinunfall mit verletzter Person

Warendorf (ots)

Eine 18-jährige Frau fuhr am Sonntag (02.08.2020 gegen 16.00 Uhr) in ihrem Auto auf der Straße Dorfbauerschaft Richtung B63 in Drensteinfurt. Kurz vor der B63 kam die Frau aus Celle mit ihrem Pkw von der Straße ab, stieß gegen einen Baum und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Die 18-Jährige konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 6500 Euro geschätzt.

