Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Bargeld geraubt und geflüchtet

Warendorf (ots)

In Beckum raubte Samstagabend (01.08.2020, circa 23.15 Uhr) ein Unbekannter Geld von zwei jungen Erwachsenen. Der 19-jährige Lippstädter und eine 18-Jährige fuhren mit ihren Fahrrädern auf der Nordbergstraße. An der Tennishalle hielten sie an. Ein unbekannter Mann kam aus dem Wald auf die beiden zu. Mit einem Schlagstock drohte er dem 19-Jährigen und forderte Geld. Nachdem ihm die beiden Lippstädter einen kleinen Betrag gaben, flüchtete der Unbekannte auf einem silbernen Damenrad in Richtung Vorhelmer Straße. Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 18 - 20 Jahre, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, südländischen Typs, schwarz gekleidet, trug ein Cap und hatte ein schwarz-weißes Tuch über dem Mund. Wer kann Angaben zu dem Mann, dem Fahrrad oder zu dem Raub machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell