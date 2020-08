Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unbekannte flüchten nach Sachbeschädigung

Warendorf (ots)

Unbekannte traten in der Nacht zu Sonntag (02.08.2020, gegen 01.00 Uhr) den linken Außenspiegel eines, an der Straße Ostenmauer geparkten, Fahrzeuges ab. Zeugen beobachteten zwei männliche Personen aus einer 4-köpfigen Gruppe dabei und alarmierten die Polizei. Als die Beamten eintrafen, hatten sich die Unbekannten bereits entfernt. Einer der möglichen Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, kräftige Statur, trug ein rotes T-Shirt und eine schwarze kurze Hose. Wer hat die Gruppe dabei beobachtet oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

