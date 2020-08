Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Kradfahrer flüchtete vor Kontrolle

Warendorf (ots)

Samstagabend (01.08.2020) entzog sich in Ahlen ein 17-jähriger Kradfahrer einer Polizeikontrolle. Der Ahlener fuhr auf der Straße Südberg Richtung Zeppelinstraße. Hier fiel den Beamten erstmals die zu schnelle Fahrweise auf. Auf Anhaltezeichen der Polizei reagierte der 17-Jährige nicht. Er flüchtete mit seinem Kleinkraftrad über verschiedene Straßen und gefährdete durch seine Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer. In der Zwischenzeit ermittelten die Beamten den Halter des Rollers. An der Anschrift traf die Polizei später den 17-Jährigen Fahrer an. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief positiv. Der Führerschein wurde sichergestellt, den Ahlener erwartet ein Ermittlungsverfahren.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell