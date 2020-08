Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Autos stießen zusammen

Warendorf (ots)

Freitagnachmittag (31.07.2020, circa 15.50 Uhr) fuhren ein 22-Jähriger aus Rinkerode und ein 46-Jähriger aus Warendorf in ihren Autos zeitgleich auf der K51 von Warendorf Richtung Füchtorf. Die beiden Pkw stießen zusammen, als der 22-Jährige mit seinem Wagen nach links in eine Zufahrt abbog. Er kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand Sachschaden.

