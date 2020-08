Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte, unachtsam geöffnete Autotür - Radfahrerin verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 01.08.2020, gegen 10:00 Uhr, parkte eine 51- jährige Frau aus Emsdetten mit ihrem Ford Focus auf der Straße Wöste in Telgte. Als ihr 45- jähriger Beifahrer aus Ahlen die Autotür öffnete, kollidierte eine von hinten herannahende 47- jährige Radfahrerin aus Telgte mit dieser. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Frau. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus in Münster gebracht. Der 45- Jährige, der sich zunächst von der Unfallörtlichkeit entfernt hatte, konnte in der Nähe durch die Polizei angetroffen werden. Am Pkw und am Fahrrad entstanden Sachschäden, die in der Summe auf 1.000 Euro geschätzt werden.

