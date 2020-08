Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. PKW prallt gegen Baum, Rettungshubschrauber eingesetzt

Warendorf (ots)

Ein 20-jähriger Warendorfer fuhr am Freitag, 31.07.2020, gegen 19.32 Uhr, auf der B64 von Telgte nach Warendorf. In Höhe Neuwarendorf beabsichtigte er, eine vor ihm fahrende Fahrzeugkolonne zu überholen.

Dabei übersah er offenbar einen 31-Jährigen aus Warendorf, der seinerseits in der Kolonne vor dem 20-Jährigen in gleicher Richtung fuhr und bereits zum Überholen ausgeschert war. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der 20-Jährige aus, kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde im PKW eingeklemmt und schwer verletzt durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die B64 war während der Unfallaufnahme etwa 2 Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Es entstand Sachschaden von geschätzt etwa 10.000 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell