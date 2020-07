Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeugen wollten Dieb aufhalten

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter stahl am Donnerstagabend (30.07.2020, 17.30 Uhr) mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt an der Straße Kleiwellenfeld in Ahlen. Während er fluchtartig den Laden verließ, beobachteten ihn zwei Zeugen. Als die beiden den Unbekannten auf seine mitgeführte Tasche und das merkwürdige Verhalten ansprachen, schmiss der Unbekannte den Zeugen die Tasche entgegen. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Kaserne. Er wird wie folgt beschrieben: circa 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, südländischen Typs, trug ein kurzes hellblaues Hemd und hatte eine schlanke Figur. Wer hat den Mann bei seiner Flucht beobachtet oder kann Angaben zu dem unbekannten Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

