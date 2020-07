Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Betrunkener Randalierer beschimpfte Polizisten

Warendorf (ots)

Ein 24-Jähriger aus Oelde beschimpfte Freitagmorgen (31.07.2020 gegen 03.50 Uhr) einen Polizisten an der Wache am Hermann-Johenning-Platz in Oelde. Der stark Betrunkene sprach zunächst über die Gegensprechanlage, danach über ein offenes Fenster mit dem Beamten. Dieser riet dem Oelder vorerst nach Hause zu gehen, sich auszuschlafen und seine Anzeige am kommenden Morgen aufzugeben. In diesem alkoholisierten Zustand, könne der Beamte die Anzeige nicht aufnehmen. Das passte dem 24-Jährigen nicht und er fing an den Beamten massiv zu beschimpfen und zu beleidigen. Wenig später schlug und trat er gegen verschiedene Fenster des Gebäudes. Auch ein Fahrrad, das vor der Wache stand, warf der Mann ins Beet. Weitere Polizeibeamte kamen hinzu. Diese setzten den Betrunkenen fest und nahmen ihn in Gewahrsam.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell