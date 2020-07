Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Bei Kontrolle Taser gefunden

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Freitag (31.07.2020, 00.20 Uhr) überprüften Polizisten einen 22-Jährigen aus Hamm in seinem Auto an der Neubeckumer Straße in Beckum. Während der Kontrolle fiel ihnen ein Gegenstand griffbereit auf der Beifahrerseite auf. Dieser entpuppte sich als ein Taser mit Schlagstock- und Taschenlampenfunktion ohne Prüfzeichen. Der Taser wurde sichergestellt und gegen den 22-Jährigen ein Verfahren eingeleitet, weil er gegen das Waffengesetz verstoßen hat.

