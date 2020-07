Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Scania Zugmaschine gestohlen

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (30.07.2020) stahlen Unbekannte eine blaue Scania Zugmaschine mit Autokran von einem Firmengelände im Centraliapark in Wadersloh. Der oder die Täter brachten das amtliche Kennzeichen LP - TK 323 an dem Fahrzeug an. Dieses Kennzeichen stahlen sie von einem anderen Lkw. Möglicherweise wurde die Tat gegen 01.00 Uhr begangen. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen oder hat die Zugmaschine gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

