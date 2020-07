Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Unter Alkoholeinfluss im Auto unterwegs

Warendorf (ots)

Ein 58-jähriger Warendorfer fuhr Mittwochnachmittag (29.07.2020, 14.55 Uhr) unter Alkoholeinfluss Auto. Zeugen hatten bei dem Mann erst Alkoholgeruch festgestellt, anschließend gesehen dass er in ein Auto stieg und umgehend die Polizei informiert. Die Polizeibeamten trafen den 58-Jährigen an der Münsterstraße in Warendorf an. Der Warendorfer bejahte den Sachverhalt. Außerdem willigte er in einen Atemalkoholtest ein, dieser verlief positiv. Daraufhin ließen die Beamten ihm eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher.

