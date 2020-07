Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Auffahrunfall mit mehreren Pkw

Warendorf (ots)

Eine 25-Jährige fuhr am Dienstagabend (28.07.2020, 18.45 Uhr) auf der Sternstraße in Beckum Richtung Wilhelmstraße. Eine 41-jährige Beckumerin fuhr in ihrem Auto hinter der Frau und hielt genau wie sie verkehrsbedingt an. Ein nachfolgender 20-Jähriger aus Westkirchen stieß in seinem Pkw mit dem Wagen der 41-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall, schob sich ihr Wagen auf das Auto der 25-jährigen Beckumerin. Die 41-Jährige und ihre beiden 17- und 19-jährigen Beifahrer kamen in ein Krankenhaus. Zwei Autos wurden nach dem Unfall abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell