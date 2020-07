Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unfall zwischen Auto und Pedelec

Warendorf (ots)

Eine 71-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pedelec am Dienstagvormittag (28.07.2020) die Winkelstraße in Ahlen. An der Kreuzung Auf der Geist/Winkelstraße kam von rechts eine 24-Jährige Ahlenerin in ihrem Auto und stieß mit der Fahrradfahrerin zusammen. Die 71-Jährige stürzte, verletzte sich und kam via Rettungswagen in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 650 Euro.

