Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Vandalismus auf Firmengelände

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter stiegen zwischen Samstag und Montagmorgen (25.07.2020-27.07.2020) auf das Firmengelände an der Straße Am Landhagen in Oelde ein. Hier brachen sie in ein leerstehendes Einfamilienhaus ein und hielten sich dort vermutlich auch länger auf. Entwendet wurde scheinbar nichts. Offensichtlich reichte den Tätern der Einbruch aber nicht. Sie verschafften sich Zugang zu einem Bagger, der auf dem Gelände stand und rissen eine Gartenhütte ab. Außerdem beschädigten sie dort abgestellte Motorräder, ein Auto sowie ein Boot. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die die Täter beobachtet haben oder Angaben zu dem Vandalismus machen können. Melden Sie sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell