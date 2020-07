Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Auto wurde angefahren

Warendorf (ots)

Am Wochenende (26.07.202) wurde in Beckum der Wagen eines 34-Jährigen angefahren. Der schwarze 1er BMW stand von Samstag auf Sonntag an der Fontanestraße in einer Parkbucht. Wer hat gesehen, wie das Auto an der vorderen linken Seite beschädigt wurde? Melden Sie sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell