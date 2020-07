Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Warendorf (ots)

Der 48-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades aus Drensteinfurt fuhr am Montag, 27.07.2020, gegen 19.17 Uhr, auf der B63 aus südlicher Richtung kommend in Richtung Drensteinfurt. Ein 19-Jähriger aus Drensteinfurt fuhr mit seinem PKW in gleicher Richtung hinter dem Kradfahrer her.

Ein 51-Jähriger parkte seinen PKW mit Anhänger in einer Hauseinfahrt an der B63 wobei der Hänger noch teilweise in die B63 ragte.

Vermutlich um dem PKW Fahrer hinter ihm die ungehinderte Vorbeifahrt zu ermöglichen fuhr der Kradfahrer nach rechts und prallte gegen den Anhänger. Der 48-Jährige stürzte und verletzte sich durch den Aufprall schwer, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die B63 war für etwa 30 Minuten für den Fahrzeugverkehr gesperrt, es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell